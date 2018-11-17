США виступають за розміщення місії ООН на Донбасі

Фото: Павло Клімкін та Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

У США впевнені, що миротворці допоможуть реалізувати мінські угоди

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі для імплементації мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Комісії стратегічного партнерства Україна-США, опубліковану на сайті посольства України.

Повідомляється, що на засіданні Комісії сторони відзначили, що розміщення повноцінних сил міжнародної безпеки під мандатом ООН на окупованому Донбасі, включаючи кордон з Росією, створить необхідні умови для повної імплементації мінських домовленостей.

Крім того, сторони підкреслили необхідність подальшого посилення здатності України протистояти російській агресії, а також наголосили на необхідності відновлення контролю України над Кримом і окремими районами Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США повідомлялося, що США розраховують на вступ України до НАТО.