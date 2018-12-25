Україна вимагатиме в Мінську посилення місії ОБСЄ в Азовському морі

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Представники Росії в контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море та Керченську протоку

Українська сторона поінформувала партнерів з "нормандського формату", у тому числі Францію і Німеччину, про намір порушити в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів. Про це повідомила представник України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Геращенко уточнила, що Україна вимагає присутності місія ОБСЄ у тому числі в анексованому Криму, оскільки спеціальна моніторингова місія має право працювати на всій території України.

"Нас дуже непокоїть питання мілітаризації колись туристичного півострова. У Криму ніколи не було стільки зброї, скільки сьогодні напхано там. Ми вимагаємо моніторингу цієї української території. Нас дуже турбує, що Крим залишається закритим для будь-якої наглядової місії, йдеться про СММ ОБСЄ, чи про Червоний Хрест, який не допускають до тюрем в окупованому Криму, чи про місію ООН із запобігання катуванням, яка теж не допускається до тюрем", - сказала вона.

Зі слів Геращенко, представники Росії в контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море і Керченську протоку.

Нагадаємо, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер вважає, що конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися.