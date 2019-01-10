ОБСЄ обіцяє підтримку у разі відправлення миротворців ООН на Донбас

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com)

Це рішення буде обговорюватись з генеральним секретарем ООН

ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України. Про це заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час прес-конференції у Відні, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

"Я обговорював з генеральним секретарем ООН це питання. Також я буду звітувати в Раді безпеки через декілька тижнів. Так-що, якщо буде рішення про розгортання такої місії, то ОБСЄ готова використати свій досвід на місцях для надання підтримки", - сказав він.

Нагадаємо, представник України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомляла, що українська сторона поінформувала партнерів з "нормандського формату", у тому числі Францію і Німеччину, про намір порушити в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що зробити ООН корисною можна через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою організації з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі.

Українська сторона очікує, що місія ООН на Донбасі складатиметься із не менше 20 тисяч миротворців.