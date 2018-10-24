Порошенко наголосив на важливості розгортання миротворчої місії ООН в Україні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент зазначив, що Україна "щиро підтримує діяльність ООН та вірить у її майбутнє"

Зробити ООН корисною можна через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою організації з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі. Про це написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Президент нагадав, що 73 роки тому Україна була серед тих країн-засновниць ООН хто підписав Статут Організації у Сан-Франциско.

За словами Порошенка, попри усі виклики та негаразди, Україна "щиро підтримує діяльність ООН та вірить у її майбутнє".

"Зробити ООН корисною для всіх людей планети - це наша спільна мета. Для України, це могло б бути через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі", - зазначив президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявляв, що на Донбасі має бути розгорнута миротворча місія з широким колом відповідальності.

Також президент України закликав ООН посилити роль Генасамблеї у забезпеченні миру. Президент наголосив, що ООН має консолідуватись та активізувати роль Генеральної Асамблеї.

Українська сторона очікує, що місія ООН на Донбасі складатиметься із не менше 20 тисяч миротворців.