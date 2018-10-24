ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко наголосив на важливості розгортання миротворчої місії ООН в Україні

Новини » Політика    24.10.2018 - 09:50
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент зазначив, що Україна "щиро підтримує діяльність ООН та вірить у її майбутнє"

Зробити ООН корисною можна через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою організації з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі. Про це написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Президент нагадав, що 73 роки тому Україна була серед тих країн-засновниць ООН хто підписав Статут Організації у Сан-Франциско.

За словами Порошенка, попри усі виклики та негаразди, Україна "щиро підтримує діяльність ООН та вірить у її майбутнє".

"Зробити ООН корисною для всіх людей планети - це наша спільна мета. Для України, це могло б бути через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі", - зазначив президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявляв, що на Донбасі має бути розгорнута  миротворча місія з широким колом відповідальності.

Також  президент України закликав ООН посилити роль Генасамблеї у забезпеченні миру. Президент наголосив, що ООН має консолідуватись та активізувати роль Генеральної Асамблеї.

Українська сторона очікує, що місія ООН на Донбасі складатиметься із не менше 20 тисяч миротворців.

В ООН вимагають від Франції переглянути заборону на носіння нікабу
Новини України ООНмиротворцымиссия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся