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В ОБСЕ назвали возможный формат следующего обмена пленными

Новости » Политика     16.04.2020 - 18:47
В ОБСЕ назвали возможный формат следующего обмена пленными
Фото: обмен пленными (facebook.com/president.gov.ua)

Обмен пленными может проходить в формате "всех установленных на всех установленных"

В ОБСЕ назвали возможный формат проведения следующего обмена пленными между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам координатора ОБСЕ, следующий обмен пленными может происходить в формате "всех установленных на всех установленных".

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Киевом и пророссийскими боевиками. На подконтрольную украинскому правительству территорию вернулись 20 граждан Украины, которые незаконно удерживали на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В рамках обмена пленными Украина передала боевиками двух граждан России. Консул России зафиксировал добровольное участие освобожденных россиян в процессе обмена.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки требуют от России освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев. В Вашингтоне также призвали Москву вывести все свои силы с территории Украины.

Кроме того, обмен пленными между Украиной и ОРДЛО приветствовали в ОБСЕ. В организации надеются, что обмен пленными будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении других пунктов минских договоренностей.

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