Украина в рамках обмена пленными передала двух россиян

Фото: обмен пленными (ssu.gov.ua)

Передача была согласована с российским консулом

В рамках обмена пленными украинская сторона передала на оккупированный Донбасс двух граждан Российской Федерации. Об этом заявила представитель отдельных районов Луганской области в гуманитарной группе Ольга Кобцева, передают российские СМИ.

По ее словам, Украина передала двух россиян.

"С украинской стороны на территорию "ЛНР" передали четыре человека, среди них двое граждан РФ", - заявила Кобцева.

Она уточнила, что добровольное участие в обмене граждан России было зафиксировано консулом Российской Федерации.

Напомним, в ходе сегодняшнего обмена пленными Украина впервые вернула больше людей, чем передала. В частности, на подконтрольную территорию были переданы 20 человек, на оккупированную - 14. При этом были освобождены двое украинских военнослужащих.

Ранее также опубликовали список освобожденных украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет бороться, пока не освободят всех украинцев из плена.

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех", - добавил президент.