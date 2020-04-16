ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина в рамках обмена пленными передала двух россиян

Новости » Политика     16.04.2020 - 14:34
Украина в рамках обмена пленными передала двух россиян
Фото: обмен пленными (ssu.gov.ua)

Передача была согласована с российским консулом

В рамках обмена пленными украинская сторона передала на оккупированный Донбасс двух граждан Российской Федерации. Об этом заявила представитель отдельных районов Луганской области в гуманитарной группе Ольга Кобцева, передают российские СМИ.

По ее словам, Украина передала двух россиян.

"С украинской стороны на территорию "ЛНР" передали четыре человека, среди них двое граждан РФ", - заявила Кобцева.

Она уточнила, что добровольное участие в обмене граждан России было зафиксировано консулом Российской Федерации.

Напомним, в ходе сегодняшнего обмена пленными Украина впервые вернула больше людей, чем передала. В частности, на подконтрольную территорию были переданы 20 человек, на оккупированную - 14. При этом были освобождены двое украинских военнослужащих.

Ранее также опубликовали список освобожденных украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет бороться, пока не освободят всех украинцев из плена.

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех", - добавил президент.

Обмен пленными с Луганском прошел по формуле "11 на 4" Резников объяснил, как происходит обмен "всех на всех"
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь