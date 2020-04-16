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В ОБСЕ поприветствовали обмен пленными

Новости » Общество     16.04.2020 - 17:39
В ОБСЕ поприветствовали обмен пленными
Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

В ОБСЕ призвали Украину и ОРДЛО в дальнейшем работать над урегулированием ситуации на Донбассе

В ОБСЕ поприветствовать проведения обмена пленными между Украиной и ОРДЛО, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен.

"Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным", - отметила она.

Подводя итоги, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Киевом и пророссийскими боевиками. Сегодня на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 украинцев. Освобожденные из плена граждане пройдут обязательную 14-дневную обсервацию.

В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевиками двух граждан России. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных россиян в процессе обмена.

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Новости Украины ОБСЕобмен пленными
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