В ОБСЕ поприветствовали обмен пленными

Фото: Хайди Грау (peoplepill.com)

В ОБСЕ призвали Украину и ОРДЛО в дальнейшем работать над урегулированием ситуации на Донбассе

В ОБСЕ поприветствовать проведения обмена пленными между Украиной и ОРДЛО, и призвали стороны и в дальнейшем работать над урегулированием гуманитарной и ситуации по безопасности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

По словам специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, обмен пленными, совершенный накануне Пасхи, очень символичен.

"Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным", - отметила она.

Подводя итоги, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Киевом и пророссийскими боевиками. Сегодня на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 украинцев. Освобожденные из плена граждане пройдут обязательную 14-дневную обсервацию.

В рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевиками двух граждан России. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных россиян в процессе обмена.