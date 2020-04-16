США требуют от России освобождения всех пленных украинцев

Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США приветствуют сегодняшний обмен пленными

Соединенные Штаты Америки приветствуют сегодняшний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщили в посольстве США в Украине на странице в Twitter.

В посольстве заявили, что Вашингтон требует от России освобождения всех пленных украинцев и полного вывода сил с территории Украины.

"Несмотря на сегодняшний прогресс, много украинцев остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, и полностью вывести свои силы с территории Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что США продолжат поддерживать санкции против России, пока Кремль не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и полностью не выполнит условия минских договоренностей.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Киевом и пророссийскими боевиками. Сегодня на подконтрольную Украине территорию вернулись 20 украинцев. Освобожденные из плена граждане пройдут обязательную 14-дневную обсервацию.

Также РБК-Украина писало, что в рамках обмена пленными Украина передала пророссийским боевиками двух граждан России. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных россиян в процессе обмена.