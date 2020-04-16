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В ОБСЄ назвали можливий формат наступного обміну полоненими

Новини » Політика     16.04.2020 - 18:47
В ОБСЄ назвали можливий формат наступного обміну полоненими
Фото: обмін полоненими (facebook.com/president.gov.ua)

Обмін полоненими може проходити у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених"

У ОБСЄ назвали можливий формат проведення наступного обміну полоненими між Україною та підконтрольними Росії терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами координатора ОБСЄ, наступний обмін полоненими може відбуватися у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Києвом та проросійськими бойовиками. На підконтрольну українському уряду територію повернулися 20 громадян України, які незаконно утримували на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

В рамках обміну полоненими Україна передала бойовиками двох громадян Росії. Консул Росії зафіксував добровільну участь звільнених росіян в процесі обміну.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки вимагають від Росії звільнення всіх незаконно утримуваних українців. У Вашингтоні також закликали Москву вивести всі свої сили з території України.

Крім того, обмін полоненими між Україною та ОРДЛО привітали в ОБСЄ. В організації сподіваються, що обмін полоненими сприятиме зміцненню довіри між сторонами при виконанні інших пунктів мінських домовленостей.

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