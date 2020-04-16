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Резников назвал возможные сроки следующего обмена пленными

Новости » Политика     16.04.2020 - 18:14
Резников назвал возможные сроки следующего обмена пленными
Фото: Алексей Резников (kievcity.gov.ua)

Следующий обмен пленными может пройти через месяц-полтора

Следующий обмен пленными на Донбассе может пройти через месяц-полтора. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе".

Как заявил РБК-Украина вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, следующий обмен, скорее всего, тоже пройдет с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

"При правильно построенной работе, по моему субъективному мнению, через месяц-полтора можно проводить следующий обмен. Технологии отработаны, так что сейчас это вопрос политической воли всех участников", - отметил Резников.

Напомним, в рамках обмена пленными 16 апреля Украина впервые вернула больше людей, чем передала. В частности, с оккупированных территорий сегодня удалось вернуть 20 человек, "республикам" Донбасса передали 14.

Позже стало известно, что Украина в рамках обмена пленными передала двух россиян. В то же время на данный момент неизвестно, кого именно украинская сторона передала на оккупированный Донбасс.

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