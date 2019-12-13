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В ОБСЕ назвали обнадеживающей договоренность о прекращении огня на Донбассе

Новости » Политика     13.12.2019 - 16:25
В ОБСЕ назвали обнадеживающей договоренность о прекращении огня на Донбассе
Фото: Яшар Халіт Чевик (facebook.com/oscesmm)

Также отметили прогресс на местах

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Он подчеркнул, что прогресс на местах ощутимый, а благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, которые пересекают линию столкновения на каждый день.

"С участков разведения в районах Золотого и Петровского были отведены силы и средства, и Миссия отметила усилия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений", - сказал глава Миссии.

Посол Чевик заявил, что благодаря усиленному присутствию, мониторингу, отчетности и содействию налаживанию диалога Миссия является неотъемлемым элементом, который обеспечивает достижение прогресса.

Ранее действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал результаты саммита "нормандской четверки" в Париже.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

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