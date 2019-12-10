В Минобороны заявили о высокой вероятности срыва договоренностей "нормандской четверки"

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр заявил, что Украина на нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий, в том числе на дипломатическом фронте. Он отметил, что не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны. Загороднюк указал позиции украинской делегации на саммите:

1. Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться до конца 2019 года.

2. Расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с возможностью осуществления круглосуточного мониторинга.

3. Разведение на трех новых участках до марта. Министр подчеркнул, что эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

4. Обмен пленными до конца 2019 года. По принципу "всех на всех". Была согласована необходимость уточнить полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

5. Продолжить действие закона об особом статусе Донбасса. Конкретной даты проведения выборов на Донбассе нет.

6. Провести следующую нормандскую встречу через 4 месяца.

Он подчеркнул, что процесс не будет быстрым. Кроме того, есть большая вероятность срыва договоренностей на любом из этапов.

Загороднюк отметил, что на саммите была создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является территориальная целостность Украины и принцип "безопасность, суверенитет и территориальная целостность - в первую очередь".

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль не исключает возможности изменения нормандского формата. При этом российские СМИ пишут, что на нормандском саммите большая часть вопросов касалась "ДНР" и "ЛНР", которые представлены на переговорах не были.