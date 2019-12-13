В ОБСЄ назвали обнадійливою домовленість про припинення вогню на Донбасі

Фото: Яшар Халіт Чевік (facebook.com/oscesmm)

Також відзначили прогрес на місцях

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік назвав обнадійливою домовленість на нормандському самміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

Він наголосив, що прогрес на місцях відчутний, а завдяки роботам, виконаним на мосту біля Станиці Луганської та в прилеглих районах, були покращені умови для тисяч мирних жителів, які перетинають лінію зіткнення щодня.

"Із ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського були відведені сили та засоби, і Місія відзначила зусилля з розмінування та демонтажу фортифікаційних споруд", - сказав Голова Місії.

Посол Чевік заявив, що завдяки посиленій присутності, моніторингу, звітуванню та сприянню налагодженню діалогу Місія є невід’ємним елементом, який забезпечує досягнення прогресу.

Раніше діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав результати саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.