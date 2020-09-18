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ОБСЕ направит в Беларусь экспертов для изучения ситуации с правами человека

Автор: Инна Собора

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в Беларусь группу экспертов для изучения ситуации с правами человека на фоне массовых протестов после выборов президента. Запуск Московского механизма в отношении Беларуси инициировали 17 государств-участников ОБСЕ.

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Об этом пишет DW.

В ОБСЕ обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека и фальсификациях в ходе выборов, ограничением доступа к информации, избыточным применением силы к мирным протестующим, произвольными задержаниями, пытками и повсеместной безнаказанностью за эти действия.

ОБСЕ выступает за "открытый и конструктивный национальный диалог" в республике.

Московский механизм - это возможность направления миссий экспертов для оказания помощи государствам-участникам в решении конкретного вопроса или проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году.

Напомним, ранее Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса.

РБК-Украина писало, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич призвала Генеральную Ассамблею ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию.

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