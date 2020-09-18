ОБСЄ направить в Білорусь експертів для вивчення ситуації з правами людини

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) направить в Білорусь групу експертів для вивчення ситуації з правами людини на тлі масових протестів після виборів президента. Запуск Московського механізму щодо Білорусі ініціювали 17 держав-учасниць ОБСЄ.

Про це пише DW.

В ОБСЄ занепокоєні повідомленнями про порушення прав людини і фальсифікації в ході виборів, обмеженням доступу до інформації, надмірною застосуванням сили до мирних протестуючих, довільними затриманнями, тортурами і повсюдної безкарністю за ці дії.

ОБСЄ виступає за "відкритий і конструктивний національний діалог" в республіці.

Московський механізм - це можливість направлення місій експертів для надання допомоги державам-учасницям у вирішенні конкретного питання або проблеми, пов'язаної з дотриманням прав людини. Він уже застосовувався щодо Білорусі в 2011 році.

Нагадаємо, раніше Білорусь представила ОБСЄ свій план виходу з кризи.

РБК-Україна писало, що член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич закликала Генеральну Асамблею ООН направити до Білорусі наглядову місію.