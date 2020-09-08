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Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса

Минск, Вторник 08 сентября 2020 19:00
Беларусь представила ОБСЕ свой план выхода из кризиса
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Беларуси Андрей Лозовик заявил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулировать кризис в стране.

Об этом сообщает РБК.

Лозовик также пояснил, что власти Беларуси не признают оппозицию в лице координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

Также представитель Беларуси в ОБСЕ сообщил о намерениях властей страны провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

Кроме того, в Беларуси создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

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