В ОБСЕ надеются на привлечение к ответственности убийц Шеремета

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ОБСЕ внимательно следят за расследованием убийства Шеремета

Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир выразил надежду, что украинские власти смогут как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу организации в Twitter.

По словам Дезира, организация следит за развитием в расследовании убийства Шеремета, а также надеется, что виновные в его смерти будут привлечены к ответственности.

"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Шеремета в Украине, которое произошло 20 июля 2016 года. Я надеюсь, вскоре она (Украина - ред.) привлечет к ответственности убийц и преступников", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. В частности, правоохранители задержали участника боевых действий на Донбассе, военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что открытым остается вопрос относительно установления заказчика убийства Шеремета. Глава государства также выразил надежду на то, что полиция установит заказчика в ближайшее время.