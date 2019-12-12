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В ОБСЄ сподіваються на притягнення до відповідальності вбивць Шеремета

Новини » Політика     12.12.2019 - 20:03
В ОБСЄ сподіваються на притягнення до відповідальності вбивць Шеремета
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ОБСЄ уважно слідкують за розслідуванням вбивства Шеремета

Представник ОБСЄ зі свободи засобів масової інформації Арлем Дезір висловив сподівання, що українська влада зможе якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку організації в Twitter.

За словами Дезіра, організація стежить за розвитком в розслідуванні вбивства Шеремета, а також сподівається, що винні в його смерті будуть притягнуті до відповідальності.

"Я стежу за сьогоднішнім розвитком в розслідуванні вбивства Шеремета в Україні, яке сталося 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, незабаром вона (Україна - ред.) притягне до відповідальності вбивць і злочинців", - йдеться в заяві Дезіра.

В ОБСЄ сподіваються на притягнення до відповідальності вбивць Шеремета

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, правоохоронці затримали учасника бойових дій на Донбасі, військовослужбовця та музиканта Андрія Антоненка.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що відкритим залишається питання щодо встановлення замовника вбивства Шеремета. Глава держави також висловив надію на те, що поліція встановить замовника найближчим часом.

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Новини України ОБСЄПавло Шеремет
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