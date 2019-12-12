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Клименко: при расследовании дела Шеремета было системное сопротивление

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 18:42
Клименко: при расследовании дела Шеремета было системное сопротивление
Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

В полиции допускают привлечение к ответственности людей из "системы"

На определенных этапах расследования дела об убийстве Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

Клименко отметил, что оперативники и следователи провели огромный объем работ.

"Пришлось по крупицам собирать всю информацию. Хотел бы выделить важную роль СМИ и журналистов, которые предоставили отснятые видеорепортажи в пределах журналистских расследований. Хочу подтвердить, что в рамках следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследований", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытым остается вопрос, кто был заказчиком убийства Шеремета. Он также выразил надежду на то, что правоохранители установят заказчика в ближайшее время.

Ранее РБК-Украина писало о том, как полиция вышла на задержанных сегодня фигурантов резонансного преступления.

Зеленский: остается вопрос, кто заказчик убийства Шеремета
Новости Украины преступленияПавел Шеремет
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