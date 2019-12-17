ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений "тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на выходных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в период с вечера 13 до вечера 14 декабря в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав больше взрывов (примерно 245), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 230 взрывов). Примерно две трети нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в ночное время вблизи Светлодарска и Чермалика.

С вечера 14 до вечера 15 декабря Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (190), если сравнивать с предыдущей эпохой.

В период с вечера 13 до вечера 14 декабря в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировав 4 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда Миссия зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения.

С вечера 14 до вечера 15 декабря Миссия констатировала отсутствие взрывов и зафиксировала 2 выстрела из стрелкового оружия в районах на юго-восток от Золотого-4.

Напомним, на Донбассе за сутки 15 декабря боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

РБК-Украина писало, что потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека.