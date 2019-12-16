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На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 18:11
На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня два раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского. Из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили один обстрел вблизи Верхнеторецкого.

"Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. С начала дня 16 декабря оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Кроме того, глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта на Донбассе в 2014 году погибли 3344 мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения.

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