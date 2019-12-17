ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень "тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на вихідних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЕ.

Так, у період із вечора 13 до вечора 14 грудня в Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши більше вибухів (приблизно 245), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 230 вибухів). Приблизно дві треті порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в нічний час поблизу Світлодарська та Чермалика.

Із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (190), якщо порівнювати з попередньою добою.

У період із вечора 13 до вечора 14 грудня в Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зафіксувавши 4 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли Місія зафіксувала 1 вибух невизначеного походження.

Із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала відсутність вибухів та зафіксувала 2 постріли зі стрілецької зброї в районах на південний схід від Золотого-4.

Нагадаємо, на Донеччині за добу 15 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

РБК-Україна писало, що втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи.