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Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала декабря

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 12:03
Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала декабря
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Боевики с начала месяца потеряли 22 человека погибшими

Потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что, по информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. В частности, 22 боевика были ликвидированы, еще 22 - санитарные потери противника.

Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала декабря

Напомним, ранее глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта на Донбассе в 2014 году погибли 3344 мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения.

За последние три месяца погибли шестеро мирных жителей и 36 были ранены. Общее число жертв среди гражданских в 2019 году достигло 162 человек, из них 26 погибли.

Отметим, на Донбассе за минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных. С начала дня 16 декабря оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

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