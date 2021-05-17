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Обрушение трибуны синагоги в Израиле: число пострадавших увеличилось до 219

Автор: Артур Родивилов

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв снова возросло. Их уже 219.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что 15 человек были эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Остальные получили легкие травмы или госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее стало известно о двух погибших и 160 пострадавших в результате обрушения в синагоге.

Изначально же сообщалось об одном погибшем и около 60 пострадавших в результате инцидента.

МАДА ранее просила всех водителей в Гиват-Зеэве остановиться на обочине дорог для того, чтобы не создавать пробок и дать возможность эвакуировать пострадавших.

Как писало РБК-Украина, в Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. В результате теракта пострадали шесть полицейских.

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