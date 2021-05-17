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Обвалення трибуни синагоги в Ізраїлі: кількість постраждалих збільшилася до 219

Автор: Артур Родивилов

Кількість постраждалих в результаті обвалення трибуни в синагозі в ізраїльському місті Гіват-Зеев знову зросла. Їх вже 219.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Відзначається, що 15 осіб були евакуйовані в лікарні в критичному стані. Решта отримали легкі травми або госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше стало відомо про двох загиблих і 160 постраждалих в результаті обвалення в синагозі.

Спочатку ж повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих в результаті інциденту.

МАДА раніше просила всіх водіїв у Гіват - Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. В результаті теракту постраждали шість поліцейських.

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