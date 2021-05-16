Обрушение трибуны в синагоге в Израиле. Два человека погибли, пострадавших - более сотни
Фото: при обрушении трибуны в синагоге в Израиле погибли два человека (ixbt.online)
При обрушении трибуны в израильском городе Гиват-Зеэв пострадали более 130 человек. Число погибших возросло до двух.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным Службы спасения МАДА, в больницы эвакуриировали 132 человека.
Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, восемь - получили травмы средней степени тяжести, остальные потерпевшие были незначительно травмированы.
Также при обрушении погибли два человека.
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