В Израиле в синагоге обрушилась трибуна. Один человек погиб, десятки пострадавших
В израильском городе Гиват-Зеэв в синагоге обрушилась трибуна. В результате один человек погиб и около 60 пострадали.
Об этом сообщает радио "КАН".
В здании находилось около 600 человек.
Радио Галей ЦАХАЛ информирует, что под обломками трибуны в синагоге обнаружили десятки пострадавших, многие из них - тяжелоранены, а некоторые - без признаков жизни.
Национальная компания Израиля по экстренной помощи и транспортировке пациентов (МАДА) просит всех водителей в Гиват-Зеэве остановиться на обочине дорог для того, чтобы не создавать пробок и дать возможность эвакуировать пострадавших.
קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב חיילים מגישים סיוע לנפגעים בזירה@SuleimanMas1 https://t.co/R2ci9UUJua pic.twitter.com/uo7xwU8ncM— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу пишет, что 50 пострадавших получили не опасные для травмы жизни, а десять человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
По данным 13-го канала израильского телевиденья, один из пострадавших во время обрушения трибуны в синагоге умер.
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ЦАХАЛ срочно направил силы в Гиват-Зеэв. В город направили бойцов спасательной бригады командования тыла, службы по связям с общественностью и медицинские силы Центрального командования для оказания помощи.
Также к месту трагедии отправили вертолеты с медперсоналом.
Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, есть ли еще под ними люди.
Напомним, в Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.
Как писало РБК-Украина ранее, в результате давки на религиозном праздновании Лаг ба-Омер в Израиле погибло 45 человек.