Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв снова возросло. Их уже более 160.

Указано, что число пострадавших возросло до 167 человек. Также известно, что в результате трагедии погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Также телеканал "Аруц Шева" сообщает, что полиция не разрешала эксплуатацию здания синагоги. Здание было не достроено.

"Полиция проинструктировала местный совет, что синагогу нельзя использовать. Ответственность за недопуск верующих является обязанностью местных властей... В результате инцидента погибли как минимум двое. Здесь была халатность и безответственность, будут произведены аресты", - заявил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.