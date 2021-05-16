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Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160

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Израиль, Гиват-Зеэв, Воскресенье 16 мая 2021 22:15
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160 Фото: при обрушении трибуны в синагоге в Израиле пострадали 167 человек (The Times of Israel)
Автор: Юлия Струк

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв снова возросло. Их уже более 160.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Указано, что число пострадавших возросло до 167 человек. Также известно, что в результате трагедии погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Также телеканал "Аруц Шева" сообщает, что полиция не разрешала эксплуатацию здания синагоги. Здание было не достроено.

"Полиция проинструктировала местный совет, что синагогу нельзя использовать. Ответственность за недопуск верующих является обязанностью местных властей... В результате инцидента погибли как минимум двое. Здесь была халатность и безответственность, будут произведены аресты", - заявил начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман.

Напомним, ранее стало известно о двух погибших и 132 пострадавших в результате обрушения в синагоге.

Изначально же сообщалось об одном погибшем и около 60 пострадавших в результате инцидента.

МАДА ранее просила всех водителей в Гиват-Зеэве остановиться на обочине дорог для того, чтобы не создавать пробок и дать возможность эвакуировать пострадавших.

Как писало РБК-Украина, в Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. В результате теракта пострадали шесть полицейских.

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Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
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