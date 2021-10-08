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Обрушение дома в Батуми: спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека

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Батуми, Пятница 08 октября 2021 20:02
Обрушение дома в Батуми: спасатели извлекли из-под завалов еще одного человека Фото: из-под завалов дома в Батуми извлекли еще одного человека (скрин видео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Батуми из-под завалов рухнувшего дома достали еще одного человека. Ему оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Как передает издание, спасенный жив. Ему на месте оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

На месте обрушения дома продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться еще от 10 до 15 человек.

Ранее из-под обломков достали двух детей. Их госпитализировали.

Напомним, обрушение дома в центре Батуми произошло 8 октября. Рассматриваются две версии произошедшего - взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте.

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