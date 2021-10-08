ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Взрыв газа или повреждение при ремонте. Что известно об обвале дома в Батуми

Новина українською →
Батуми, Пятница 08 октября 2021 12:07
Взрыв газа или повреждение при ремонте. Что известно об обвале дома в Батуми Фото: в Батуми обрушилась часть жилого дома (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Батуми на улице 26 мая обрушился пятиэтажный жилой корпус, построенный в 1980-х годах. На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели.

Что известно на данный момент, в материале РБК-Украина.

Что произошло

В городе Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух человек, в том числе и ребенка.

Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками после обрушения. Врачи скорой помощи доставили его в больницу. Еще один мужчина отделался легкими ушибами. Были ли еще люди в момент взрыва в доме, неизвестно.

Началась эвакуация жителей из оставшейся части корпуса.

Причины

На данный момент две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте. Дом был построен в 80-х годах, в капитальной постройке пять этажей, но еще два были надстроены позже.

Реакция властей

На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.

По словам очевидцев, обрушился один подъезд дома. Местные жители сообщают, что до начала разрушения слышали хлопок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
Нардеп Антон Поляков найден мертвым в Киеве: что известно на данный момент
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны