Взрыв газа или повреждение при ремонте. Что известно об обвале дома в Батуми

В центре Батуми на улице 26 мая обрушился пятиэтажный жилой корпус, построенный в 1980-х годах. На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели.

Что известно на данный момент, в материале РБК-Украина .

Что произошло

В городе Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии извлекли из-под обломков дома двух человек, в том числе и ребенка.

Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую накрыло обломками после обрушения. Врачи скорой помощи доставили его в больницу. Еще один мужчина отделался легкими ушибами. Были ли еще люди в момент взрыва в доме, неизвестно.

Началась эвакуация жителей из оставшейся части корпуса.

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Причины

На данный момент две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены при ремонте. Дом был построен в 80-х годах, в капитальной постройке пять этажей, но еще два были надстроены позже.

Реакция властей

На место прибыли глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Минздрава Нино Нижарадзе. Они пообещали сделать заявление после ознакомления с ситуацией.

По словам очевидцев, обрушился один подъезд дома. Местные жители сообщают, что до начала разрушения слышали хлопок.