ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Обвалення будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під завалів ще одну людину

Новость на русском →
Батумі, П'ятниця 08 жовтня 2021 20:02
Обвалення будинку в Батумі: рятувальники витягли з-під завалів ще одну людину Фото: з-під завалів будинку в Батумі витягли ще одну людину (скрін відео)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Батумі з-під завалів будинку, що звалився дістали ще одну людину. Йому надали медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

Як передає видання, врятований живий. Йому на місці надали медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

На місці обвалення будинку триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть знаходитися ще від 10 до 15 осіб.

Раніше з-під уламків дістали двох дітей. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, обвалення будинку в центрі Батумі відбулося 8 жовтня. Розглядаються дві версії події - вибух газу або пошкодження несучої стіни при ремонті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія
NEWS
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця