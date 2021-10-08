Обрушение дома в Батуми: под завалами остаются 10-15 человек

На месте обрушения дома в Батуми (Грузия) под завалами остаются 10-15 человек. Пока неизвестно, все ли они живы.

"Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалом находятся около 10-15 человек. На связь выходят два человека, они живы и разговаривают по телефону, но не могут объяснить, где они, на каком этаже, хотя мы разговариваем с ними по телефону", - отметил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Он добавил, что для разбора завалов привлечены сотни спасателей и техника.