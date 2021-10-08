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Обрушение дома в Батуми: под завалами остаются 10-15 человек

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Батуми, Пятница 08 октября 2021 18:44
Обрушение дома в Батуми: под завалами остаются 10-15 человек Фото: спасатели на месте обрушения дома в Батуми (1tv.ge)
Автор: Артем Горовенко

На месте обрушения дома в Батуми (Грузия) под завалами остаются 10-15 человек. Пока неизвестно, все ли они живы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

"Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалом находятся около 10-15 человек. На связь выходят два человека, они живы и разговаривают по телефону, но не могут объяснить, где они, на каком этаже, хотя мы разговариваем с ними по телефону", - отметил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Он добавил, что для разбора завалов привлечены сотни спасателей и техника.

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов удалось вытащить двух детей, они госпитализированы.

На данный момент рассматриваются версии взрыва газа или повреждения при ремонте.

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