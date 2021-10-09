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Обрушение дома в Батуми: число жертв выросло, в стране объявили траур

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Батуми, Суббота 09 октября 2021 19:15
Обрушение дома в Батуми: число жертв выросло, в стране объявили траур Фото: число жертв обрушения дома в Батуми выросло (1tv.ge)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до девяти человек. В связи с гибелью людей власти Грузии объявили 11 октября днем траура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

По данным издания, спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого дома вечером 9 октября обнаружили тело мужчины. Он стал девятой жертвой трагедии.

Среди девяти погибших - трое детей и две молодые женщины. Из находившихся в доме в момент обрушения выжил только один человек - 36-летний мужчина. Он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В связи с гибелью людей в результате обрушения дома премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура. Он также заверил, что правительство окажет помощь всем пострадавшим.

Напомним, обрушение дома в центре Батуми произошло 8 октября. Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается.

МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении дома. По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтные работы.

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