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Обвалення будинку в Батумі: кількість жертв зросла, в країні оголосили траур

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Батумі, Субота 09 жовтня 2021 19:15
Обвалення будинку в Батумі: кількість жертв зросла, в країні оголосили траур Фото: кількість жертв обвалення будинку в Батумі зросла (1tv.ge)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість жертв обвалення житлового будинку в Батумі зросла до дев'яти осіб. У зв'язку із загибеллю людей влада Грузії оголосила 11 жовтня днем жалоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Онлайн".

За даними видання, рятувальники при розборі завалів на місці обвалення житлового будинку ввечері 9 жовтня виявили тіло чоловіка. Він став дев'ятою жертвою трагедії.

Серед дев'яти загиблих-троє дітей і дві молоді жінки. З тих, що знаходилися в будинку в момент обвалення вижила тільки одна людина - 36-річний чоловік. Він знаходиться в лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий.

У зв'язку із загибеллю людей в результаті обвалення будинку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня днем жалоби. Він також запевнив, що уряд надасть допомогу всім постраждалим.

Нагадавши, обвалення будинку в центрі Батумі сталося 8 жовтня. Пошуково-рятувальна операція на місці обвалення житлового будинку в Батумі триває.

МВС Грузії затримало трьох осіб у справі про обвалення будинку. За версією слідства, причиною трагедії стали ремонтні роботи.

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