Обрушение дома в Батуми: полиция назвала причины и задержала трех человек

МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые "с грубым нарушением правил безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Новости-Грузия ".

По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, 30-летний и 59-летний.

"По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября", - сказано в заявлении МВД.