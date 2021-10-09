Обрушение дома в Батуми: полиция назвала причины и задержала трех человек
МВД Грузии задержало трех человек по делу об обрушении жилого дома в Батуми. Следствие полагает, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые "с грубым нарушением правил безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости-Грузия".
По данным ведомства, задержаны 46-летний владелец квартиры на первом этаже, а также двое рабочих, нанятых им, 30-летний и 59-летний.
"По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, предположительно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября", - сказано в заявлении МВД.
Напомним, обрушение дома в центре Батуми произошло 8 октября. Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжается. По неуточненной информации, под обломками остаются четверо человек.
Накануне вечером двух человек достали живыми. Позже спасатели обнаружили под завалами еще пять тел. СМИ сообщают, что среди погибших как минимум двое несовершеннолетних.