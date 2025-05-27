"Обручка з трьома сонцями": полярники зняли унікальне атмосферне явище (відео)

Українські полярники поділились кадрами неймовірного оптичного явища. Ефект "обручки з трьома сонцями" вдалось зафіксувати біля станції "Академік Вернадський".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Нещодавно українським полярникам біля станції "Академік Вернадський" вдалося зняти цікавий оптичний ефект - два паргелії або несправжніх сонця.
Йдеться про невеликі плями, розташовані обабіч справжнього сонця, на одному рівні з ним.
На відео, зробленому учасником поточної УАЕ (30-ї Української антарктичної експедиції) Сергієм Якущенком, можна побачити також повне паргелічне коло - лінію, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту.
"Неначе на небі лежить обручка з камінчиками", - уточнюється у публікації НАНЦ.
Зазначається, що перед цим полярники також помітили 22-градусне сонячне гало навколо світила, але воно зникло досить швидко й не встигло потрапити на відео.
За словами експертів, всі ці ефекти належать до родини гало - оптичного явища в атмосфері, що проявляється як "вторинне світіння".
Воно виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах, які зазвичай:
Уточнюється, що залежно від форми кристалів та траекторій променів утворюються різні форми гало.
Найчастіше можна побачити саме кругове гало навколо джерела світла - сонця, місяця чи навіть ліхтарів. Рідше зустрічаються:
"А от повне паргелічне коло є унікальним явищем, адже має дуже складний механізм формування", - наголосили спеціалісти.
Йдеться про те, що він поєднує відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кілька способів внутрішнього - аж до 5-кратного заломлення світла всередині кристала.
При цьому різні механізми відбиття відповідають за формування різних ділянок паргелічного кола.
"Ще один цікавий факт. Кругові гало і паргелії здебільшого розміщені на відстані 22 градусів від сонця", - наголосили у НАНЦ.
Громадянам пояснили також, чому так відбувається.
"За стандартних умов кристали мають шестикутну форму. Кожен кристал діє неначе призма: промінь заходить через одну його грань, а виходить через іншу, заломлюючись саме на 22 градуси", - розповіли експерти.
Зазначається, що коли кристали досить товсті й пластинчасті, то перші паргелії можуть створювати наступні - вже на відстані 44 градуси (вони теж дуже рідкісні).
"Отакі незвичні картини на небі "малюють" промені світла та кристали льоду. Звісно, найчастіше різновиди гало спостерігаються в полярних регіонах, але загалом їх можна побачити й в інших широтах", - підсумували у НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що над Сумською областю помітили магічне явище - полярне сяйво з казковими яскравими відтінками.
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