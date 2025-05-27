"Кольцо с тремя солнцами": полярники засняли уникальное атмосферное явление (видео)

Украинские полярники поделились кадрами невероятного оптического явления. Эффект "кольца с тремя солнцами" удалось зафиксировать возле станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Недавно украинским полярникам возле станции "Академик Вернадский" удалось заснять интересный оптический эффект - два паргелия или ненастоящих солнца.
Речь идет о небольших пятнах, расположенных по обе стороны от настоящего солнца, на одном уровне с ним.
На видео, сделанном участником текущей УАЭ (30-й Украинской антарктической экспедиции) Сергеем Якущенко, можно увидеть также полный паргелический круг - линию, проходящую через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту.
"Как будто на небе лежит кольцо с камешками", - уточняется в публикации НАНЦ.
Отмечается, что перед этим полярники также заметили 22-градусное солнечное гало вокруг светила, но оно исчезло довольно быстро и не успело попасть на видео.
По словам экспертов, все эти эффекты относятся к семейству гало - оптического явления в атмосфере, которое проявляется как "вторичное свечение".
Оно возникает из-за преломления и отражения лучей солнца в ледяных кристаллах, которые обычно:
Уточняется, что в зависимости от формы кристаллов и траекторий лучей образуются различные формы гало.
Чаще всего можно увидеть именно круговое гало вокруг источника света - солнца, луны или даже фонарей. Реже встречаются:
"А вот полный паргелический круг является уникальным явлением, ведь имеет очень сложный механизм формирования", - отметили специалисты.
Речь о том, что он сочетает отражение лучей от внешней стороны кристалла и несколько способов внутреннего - вплоть до 5-кратного преломления света внутри кристалла.
При этом различные механизмы отражения отвечают за формирование различных участков паргелического круга.
"Еще один интересный факт. Круговые гало и паргелии в основном размещены на расстоянии 22 градусов от солнца", - отметили в НАНЦ.
Гражданам объяснили также, почему так происходит.
"При стандартных условиях кристаллы имеют шестиугольную форму. Каждый кристалл действует как призма: луч заходит через одну его грань, а выходит через другую, преломляясь именно на 22 градуса", - рассказали эксперты.
Отмечается, что когда кристаллы достаточно толстые и пластинчатые, то первые паргелии могут создавать следующие - уже на расстоянии 44 градуса (они тоже очень редкие).
"Такие необычные картины на небе "рисуют" лучи света и кристаллы льда. Конечно, чаще всего разновидности гало наблюдаются в полярных регионах, но в целом их можно увидеть и в других широтах", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что над Сумской областью заметили магическое явление - полярное сияние со сказочными яркими оттенками.
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