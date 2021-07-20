Образовательный омбудсмен: требовать школьную форму - незаконно

Школьная форма в Украине - необязательна, а ее требование совершенно незаконно, так как нарушает права учеников.

"По закону об образовании, о среднем образовании, любые решения органов родительского самоуправления не являются обязательными, то есть родители могут их выполнять, если они с ними соглашаются. Любое требование по обязательной школьной формы является незаконным", - заявил Горбачев.

Омбудсмен попросил директоров школ не требовать от детей одеваться в школьную форму.

"Это требование абсолютно незаконно по определению. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Выставлять любые требования неправильно и незаконно", - добавил образовательный омбудсмен.

Что ранее говорил Сергей Горбачев

Еще 27 января 2021 Горбачев писал в соцсети о незаконности требований о школьной форме.

"Одежда для школы - это свободный выбор ребенка или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде есть опрятность, удобство, соответствие сезону. Все. Любые требования по стилю, цвету или других атрибутов школьной одежды недопустимы и незаконны. Обязательная школьная форма - это принципиально другое. Это - униформа, одинаковая для всех (юношей и девушек соответственно) образец одежды. Самое существенное то, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции, наказания", - писал Горбачев на Facebook.