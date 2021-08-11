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Освітній омбудсмен: відмовляти в роботі невакцинованим вчителям - незаконно

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Київ, Середа 11 серпня 2021 04:03
Освітній омбудсмен: відмовляти в роботі невакцинованим вчителям - незаконно Фото: освітній омбудсмен Сергій Горбачов проти заборони роботи невакцинованим вчителям (facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov)
Автор: РБК-Україна

Освітній омбудсмен вважає, що відмовляти в роботі невакцинованим вчителям - незаконно. Керівники навчальних закладів не мають права обмежувати доступ до роботи вчителям, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook освітнього омбудсмена.

"Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися повинні не тільки якомога більше педагогів, а й усіх громадян в цілому. Вакцинований працівник навчального закладу не тільки сам набагато менше ризикує і істотно краще захищений від тяжкого перебігу хвороби, а й захищає інших працівників і учнів", - написав Горбачов.

На його думку, співробітник навчального закладу повинен усвідомлювати, що вакцинуючись, він сприяє захисту права - насамперед свого і всіх учасників освітнього процесу - на життя і здоров'я. Також це підвищує шанси закладу проводити освітній процес з нового навчального року більшу частину часу в очному режимі.

"Тим не менш, треба розуміти, особливо керівникам навчальних закладів, що вакцинація педагогічних працівників не є обов'язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною. Тому керівник навчального закладу не має права обмежувати доступ до роботи в школі вчителя, який не отримав щеплення", - вказав Горбачов.

Він підкреслив, що недопуск невакцинованого педагогічного співробітника до роботи є незаконним.

Освітній омбудсмен зазначив, що як посадова особа діятиме в рамках чинного законодавства та захищатиме права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи.

Раніше ми писали про те, що освітній омбудсмен вважає, що вимагати шкільну форму - незаконно.

Також ми писали, що в МОН розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.

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