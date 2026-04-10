Без образ? Трамп та Стармер обговорили деталі відкриття Ормузької протоки

"Прем'єр-міністр розповів про свої обговорення з лідерами країн Перської затоки та військовими планувальниками в регіоні щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, а також про зусилля Британії щодо скликання партнерів для узгодження життєздатного плану", - йдеться у повідомленні уряду Британії.

Зазначається, що Стармер та Трамп погодилися, що тепер, коли діє припинення вогню та досягнуто домовленості про відкриття протоки, усі зацікавлені гравці ринку знаходимося на наступному етапі пошуку вирішення енергетичної кризи.

Стосунки Трампа і Стармера зіпсувались

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляло, що Дональд Трамп у приватних розмовах почав називати Кіра Стармера "невдахою", у якого немає майбутнього. Це якраз сталося на тлі розбіжностей щодо війни з Іраном.

Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський фактично закликав Трампа і Стармера зустрітися, щоб знайти точки дотику і помиритися.