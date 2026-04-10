Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Без образ? Трамп та Стармер обговорили деталі відкриття Ормузької протоки

10:25 10.04.2026 Пт
2 хв
Лідери Британії та США зацікавлені у відкритті стратегічної протоки
aimg Костянтин Широкун
Фото: Кір Стармер та Дональд Трамп (Getty Images)

Британський прем‘єр Кір Стармер та президент США Дональд Трамп обговорили подальші кроки для відкриття Ормузької протоки.

"Прем'єр-міністр розповів про свої обговорення з лідерами країн Перської затоки та військовими планувальниками в регіоні щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, а також про зусилля Британії щодо скликання партнерів для узгодження життєздатного плану", - йдеться у повідомленні уряду Британії.

Зазначається, що Стармер та Трамп погодилися, що тепер, коли діє припинення вогню та досягнуто домовленості про відкриття протоки, усі зацікавлені гравці ринку знаходимося на наступному етапі пошуку вирішення енергетичної кризи.

Стосунки Трампа і Стармера зіпсувались

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомляло, що Дональд Трамп у приватних розмовах почав називати Кіра Стармера "невдахою", у якого немає майбутнього. Це якраз сталося на тлі розбіжностей щодо війни з Іраном.

Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський фактично закликав Трампа і Стармера зустрітися, щоб знайти точки дотику і помиритися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розбіжності щодо війни з Іраном призвели до того, що в США почали почали почали говорити про свій вихід з НАТО. У відповідь на це Стармер пообіцяв не допустити втягування Британії у війну.

Також ми писали, що прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера попередили, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом, імовірно, вже неможливо відновити.

