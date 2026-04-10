Без образ? Трамп та Стармер обговорили деталі відкриття Ормузької протоки

Британський прем‘єр Кір Стармер та президент США Дональд Трамп обговорили подальші кроки для відкриття Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду.
"Прем'єр-міністр розповів про свої обговорення з лідерами країн Перської затоки та військовими планувальниками в регіоні щодо відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, а також про зусилля Британії щодо скликання партнерів для узгодження життєздатного плану", - йдеться у повідомленні уряду Британії.
Зазначається, що Стармер та Трамп погодилися, що тепер, коли діє припинення вогню та досягнуто домовленості про відкриття протоки, усі зацікавлені гравці ринку знаходимося на наступному етапі пошуку вирішення енергетичної кризи.
