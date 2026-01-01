Образ, що виглядає на мільйон: як Софія Шамія носить екохутро цієї зими

Софія Шамія, "Міс Україна 2023" та учасниця шоу "Холостяк-14", показала, як носити екохутро. Чорна сукня з розкішною хутряною обробкою створює витончений зимовий образ, який виглядає дорого та аристократично.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Шамія

Образ ексучасниці шоу "Холостяк" став яскравим прикладом стилю Old Money. В його основі - класичний чорний колір, поєднаний із розкішною хутряною обробкою, що створює елегантний і водночас святковий лук.

Силует та ключові елементи

Софія обрала чорну приталену сукню довжини максі, яка підкреслює її струнку фігуру та формує витончену вертикаль.

Основною родзинкою образу стала широка облямівка з коричневого хутра по низу спідниці, яка додає ансамблю візуальної ваги та відчуття розкоші.

Доповненням став коротке хутряне пончо в тон обробки на сукні. Воно не лише зігріває у зимову пору, а й створює багатошаровість, яка надає образу об’єму та складності.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксесуари та взуття

Взуття Софії - чорні гостроносі ботильйони-панчохи на тонких підборах, які візуально подовжують ноги та гармонійно поєднуються з подолом сукні.

Деталі завершують ансамбль: хутряні манжети на зап’ястях, що перегукуються з накидкою, створюючи цілісний і продуманий образ. Такий підхід показує, як хутро може бути стильною деталлю, а не громіздким предметом гардероба.

Ексучасниця шоу "Холостяк" показала стильний лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Колірна палітра та настрій

Поєднання глибокого чорного та теплого шоколадно-коричневого відтінку хутра створює враження аристократичності.

Образ ідеально вписується у зимову міську атмосферу: він виглядає затишно та дорого, що робить його універсальним для святкових вечірок, коктейльних заходів та новорічних фотосесій.

Шамія задає тренди (фото: instagram.com/sofiashamia)

Б’юті-образ

Природність образу підкреслює пряме темне волосся, розпущене без складних укладок, а макіяж у стилі no-makeup у теплих бежевих тонах гармонійно доповнює "лук". Таке поєднання дозволяє зробити хутро головним акцентом, не перевантажуючи зовнішній вигляд.

Як носити хутро взимку (фото: instagram.com/sofiashamia)

Цей вихід Софії Шамії демонструє, як сучасна мода дозволяє носити хутро стильно і зі смаком. Воно стає частиною цілісного святкового чи коктейльного образу, а не самостійним громіздким елементом.

Образ поєднує класичну елегантність і сучасну багатошаровість, створюючи ефектний, але водночас стриманий святковий "лук".

Такий підхід ідеально підходить для тих, хто цінує розкіш без надмірностей, комфорт і свободу рухів, не жертвуючи при цьому стилем.

Ексучасниця "Холостяка" продемонструвала модний образ (фото: instagram.com/sofiashamia)