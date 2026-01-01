Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимой
София Шамия, "Мисс Украина 2023" и участница шоу "Холостяк-14", показала, как носить экомех. Черное платье с роскошной меховой отделкой создает утонченный зимний образ, который выглядит дорого и аристократично.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какой "лук" выбрала Шамия
Образ экс-участницы шоу "Холостяк" стал ярким примером стиля Old Money. В его основе - классический черный цвет, который сочетается с роскошной меховой отделкой, что создает элегантный и одновременно праздничный лук.
Силуэт и ключевые элементы
София выбрала черное приталенное платье длины макси, которое подчеркивает ее стройную фигуру и формирует изящную вертикаль.
Основной изюминкой образа стала широкая кайма из коричневого меха по низу юбки, которая добавляет ансамблю визуального веса и ощущения роскоши.
Дополнением стало короткое меховое пончо в тон отделки на платье. Оно не только согревает в зимнюю пору, но и создает многослойность, которая придает образу объема и сложности.
София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Аксессуары и обувь
Обувь Софии - черные остроносые ботильоны-чулки на тонком каблуке, которые визуально удлиняют ноги и гармонично сочетаются с подолом платья.
Детали завершают ансамбль: меховые манжеты на запястьях, которые перекликаются с накидкой, создавая целостный и продуманный образ. Такой подход показывает, как мех может быть стильной деталью, а не громоздким предметом гардероба.
Экс-участница шоу "Холостяк" показала стильный лук (фото: instagram.com/sofiashamia)
Цветовая палитра и настроение
Сочетание глубокого черного и теплого шоколадно-коричневого оттенка меха создает впечатление аристократичности.
Образ идеально вписывается в зимнюю городскую атмосферу: он выглядит уютно и дорого, что делает его универсальным для праздничных вечеринок, коктейльных мероприятий и новогодних фотосессий.
Шамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)
Бьюти-образ
Естественность образа подчеркивают прямые темные волосы, распущенные без сложных укладок, а макияж в стиле no-makeup в теплых бежевых тонах гармонично дополняет "лук". Такое сочетание позволяет сделать мех главным акцентом, не перегружая внешний вид.
Как носить мех зимой (фото: instagram.com/sofiashamia)
Этот выход Софии Шамии демонстрирует, как современная мода позволяет носить мех стильно и со вкусом. Он становится частью целостного праздничного или коктейльного образа, а не самостоятельным громоздким элементом.
Образ сочетает классическую элегантность и современную многослойность, создавая эффектный, но в то же время сдержанный праздничный "лук".
Такой подход идеально подходит для тех, кто ценит роскошь без излишеств, комфорт и свободу движений, не жертвуя при этом стилем.
Экс-участница "Холостяка" продемонстрировала модный образ (фото: instagram.com/sofiashamia)
