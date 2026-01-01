ua en ru
Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимой

Четверг 01 января 2026 07:15
UA EN RU
София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)
Автор: Катерина Собкова

София Шамия, "Мисс Украина 2023" и участница шоу "Холостяк-14", показала, как носить экомех. Черное платье с роскошной меховой отделкой создает утонченный зимний образ, который выглядит дорого и аристократично.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Шамия

Образ экс-участницы шоу "Холостяк" стал ярким примером стиля Old Money. В его основе - классический черный цвет, который сочетается с роскошной меховой отделкой, что создает элегантный и одновременно праздничный лук.

Силуэт и ключевые элементы

София выбрала черное приталенное платье длины макси, которое подчеркивает ее стройную фигуру и формирует изящную вертикаль.

Основной изюминкой образа стала широкая кайма из коричневого меха по низу юбки, которая добавляет ансамблю визуального веса и ощущения роскоши.

Дополнением стало короткое меховое пончо в тон отделки на платье. Оно не только согревает в зимнюю пору, но и создает многослойность, которая придает образу объема и сложности.

Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимойСофия Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Аксессуары и обувь

Обувь Софии - черные остроносые ботильоны-чулки на тонком каблуке, которые визуально удлиняют ноги и гармонично сочетаются с подолом платья.

Детали завершают ансамбль: меховые манжеты на запястьях, которые перекликаются с накидкой, создавая целостный и продуманный образ. Такой подход показывает, как мех может быть стильной деталью, а не громоздким предметом гардероба.

Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимойЭкс-участница шоу "Холостяк" показала стильный лук (фото: instagram.com/sofiashamia)

Цветовая палитра и настроение

Сочетание глубокого черного и теплого шоколадно-коричневого оттенка меха создает впечатление аристократичности.

Образ идеально вписывается в зимнюю городскую атмосферу: он выглядит уютно и дорого, что делает его универсальным для праздничных вечеринок, коктейльных мероприятий и новогодних фотосессий.

Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимойШамия задает тренды (фото: instagram.com/sofiashamia)

Бьюти-образ

Естественность образа подчеркивают прямые темные волосы, распущенные без сложных укладок, а макияж в стиле no-makeup в теплых бежевых тонах гармонично дополняет "лук". Такое сочетание позволяет сделать мех главным акцентом, не перегружая внешний вид.

Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимойКак носить мех зимой (фото: instagram.com/sofiashamia)

Этот выход Софии Шамии демонстрирует, как современная мода позволяет носить мех стильно и со вкусом. Он становится частью целостного праздничного или коктейльного образа, а не самостоятельным громоздким элементом.

Образ сочетает классическую элегантность и современную многослойность, создавая эффектный, но в то же время сдержанный праздничный "лук".

Такой подход идеально подходит для тех, кто ценит роскошь без излишеств, комфорт и свободу движений, не жертвуя при этом стилем.

Образ, который выглядит на миллион: как София Шамия носит экомех этой зимойЭкс-участница "Холостяка" продемонстрировала модный образ (фото: instagram.com/sofiashamia)

