Калина, коралі і вишивка: стильний етнообраз Ольги Сумської

Акторка Ольга Сумська вразила шанувальників новим образом, поєднавши традиційні мотиви з сучасним стилем. Її образ поєднує етнічні мотиви з елементами високої моди, створюючи гармонійний баланс між спадщиною та актуальними трендами.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Сумська

Етнооснова з сучасним акцентом

Ключовим елементом образу став стилізований бомбер, виконаний зі сріблясто-сірої тканини з принтом. Матеріал додає стриманої розкоші та добре контрастує з яскравими деталями.

Особливу увагу привертає вишивка на рукавах - червоні троянди, характерні для українського народного одягу. Цей мотив є впізнаваним і водночас емоційно насиченим.

Напівпрозорі вставки контрастного чорного кольору на рукавах роблять силует легшим і надають образу сучасного звучання, віддаляючи його від суто фольклорного стилю.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Аксесуари як головний смисловий акцент

Образ Ольги Сумської неможливо уявити без традиційних прикрас. Багатошарове червоне намисто - класичні коралі - одразу привертають погляд і виступають центральним елементом композиції.

У традиційній культурі таке намисто символізувало достаток і статус, а в сучасному контексті підкреслює цілісність образу.

Доповнює ансамбль стилізований вінок з червоних ягід, що нагадують калину. Цей символ має глибоке значення в українській культурі, уособлюючи жіночу красу, рід і незламність.

Використання вінка додає образу сакральності й водночас підсилює його емоційний настрій.

Сумська показала незвичний образ (фото: instagram.com/olgasumska)

Колір, символи та фольклорні алюзії

Колірна гама побудована на контрасті холодного сріблясто-сірого та глибокого червоного. Таке поєднання виглядає благородно й особливо ефектно на фоні зимового засніженого лісу.

Окремої уваги заслуговує деталь із червоними яблуками в руках акторки. У поєднанні зі снігом вони створюють майже казковий сюжет, що відсилає до українського фольклору та класичних літературних образів, знайомих з народних казок і творів Миколи Гоголя.

Сумська продемонструвала стильний етнолук (фото: instagram.com/olgasumska)

Класика в макіяжі та зачісці

Макіяж і зачіска залишаються стриманими й класичними. Ідеально рівне світле волосся та акцент на губах із червоною помадою логічно перегукуються з намистом і вінком, не перевантажуючи образ зайвими деталями.

Загалом фото створюють враження образу "сучасної панночки" - не музейного експоната, а живого прикладу того, як українські традиції можуть органічно існувати в сучасному стилі.

Ольга Сумська вже багато років залишається однією з публічних амбасадорок української культури, і ці фото вкотре підтверджують її вміння передавати культурний код нації з особливою грацією та гідністю.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)