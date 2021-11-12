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Обратно в Беларусь: пограничники Украины рассказали, что будут делать с мигрантами

Автор: Валерия Полищук

Украина будет использовать законные механизмы для возвращения нелегалов, в случаи их проникновения на территорию страны из Беларуси. В частности, будет использоваться реадмиссия.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

При этом Демченко добавил, что не исключается вариант того, что Беларусь откажется принимать назад мигрантов.

"В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны", - добавил спикер Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси спокойная и контролируемая, однако пограничникам следует готовиться к возможному наплыву мигрантов.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

Кроме того, для охраны госграницы с Беларусью уже отправились 8,5 тысяч правоохранителей.

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БеларусьГосударственная пограничная службаМиграционный кризис