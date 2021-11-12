Обратно в Беларусь: пограничники Украины рассказали, что будут делать с мигрантами

При этом Демченко добавил, что не исключается вариант того, что Беларусь откажется принимать назад мигрантов.

"В дальнейшем можно будет использовать механизмы принудительного выдворения или возврата иностранцев в страну, из которой они прибыли, или в страну их происхождения или в третьи страны", - добавил спикер Госпогранслужбы.

По его словам, сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси спокойная и контролируемая, однако пограничникам следует готовиться к возможному наплыву мигрантов.