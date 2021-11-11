Миграционный кризис: границу с Беларусью будут охранять 8,5 тысяч правоохранителей

Украинские правоохранители уже отправились на места дислокации у границы с Беларусью. В частности, в качестве дополнительных сил для пограничного контроля были направлены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и Нацполиции.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских", - заявил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, украинские границы дополнительно будут охранять 3 тысячи военных Госпогранслужбы, 3,5 тысячи - служащих Нацгвардии и еще 2 тысячи полицейских.

"Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - добавил министр.