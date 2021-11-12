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Назад до Білорусі: прикордонники України розповіли, що робитимуть з мігрантами

Автор: Валерія Поліщук

Україна буде використовувати законні механізми для повернення нелегалів, у випадки їх проникнення на територію країни з Білорусі. Зокрема, буде використовуватися реадмісія.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

При цьому Демченко додав, що не виключається варіант того, що Білорусь відмовиться приймати назад мігрантів.

"Надалі можна буде використовувати механізми примусового видворення або повернення іноземців в країну, з якої вони прибули, або в країну їх походження або в треті країни", - додав спікер Держприкордонслужби.

За його словами, зараз ситуація на кордоні України та Білорусі спокійна і контрольована, проте прикордонникам слід готуватися до можливого напливу мігрантів.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Крім того, для охорони держкордону з Білоруссю вже вирушили 8,5 тисяч правоохоронців.

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