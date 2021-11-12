Назад до Білорусі: прикордонники України розповіли, що робитимуть з мігрантами

При цьому Демченко додав, що не виключається варіант того, що Білорусь відмовиться приймати назад мігрантів.

"Надалі можна буде використовувати механізми примусового видворення або повернення іноземців в країну, з якої вони прибули, або в країну їх походження або в треті країни", - додав спікер Держприкордонслужби.

За його словами, зараз ситуація на кордоні України та Білорусі спокійна і контрольована, проте прикордонникам слід готуватися до можливого напливу мігрантів.