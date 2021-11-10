Украина усилит охрану границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами
Украина усилит охрану государственной границы с Беларусью. Таким образом, власти хотят избежать наплыва мигрантов из соседней страны.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сейчас готовимся к сценариям как на польско-белорусской границе. Уже определены наиболее уязвимые участки на границе с Беларусью", - заявил он.
По его словам, граница будет усилена силами Национальной гвардии и полиции.
"Для охраны госграницы также будут привлечены подразделения территориальной обороны, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений. Число пограничников удвоится, будут функционировать мобильные группы вдоль государственной границы для выявления незаконного пересечения", - добавил министр.
Напомним, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.
Кроме того, премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты из Беларуси могут пойти через Украину.
Больше о ситуации на польско-белорусской границе в материале "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".