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Обращение Зеленского и присуждение премий ВРУ: повестка дня Рады

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 декабря в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Оно начнется с обращения президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Обращение президента

В частности, сегодня президент Владимир Зеленский расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации в Украине. После чего народные депутаты выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения.

Вручение ежегодных премий Верховной Рады

В повестку дня включены образовательные вопросы, предлагаемые к рассмотрению, а именно проекты постановлений о присуждении премий ВРУ:

  • педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№6339),
  • молодым ученым за 2020 год (№6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:

  • о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (4487);
  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (5688,5688-1);
  • о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (6051);
  • о судоустройстве и статусе судей и ЗУ "О Высшем совете правосудия" по завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов (4229);
  • об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (2683, 2683-2, 2683-3).

Отметим, что на выступление главы государства в Раде приглашены представители общественности.

Напомним, сегодня полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной Раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.

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