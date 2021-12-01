Обращение Зеленского и присуждение премий ВРУ: повестка дня Рады

Сегодня, 1 декабря в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Оно начнется с обращения президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.
В частности, сегодня президент Владимир Зеленский расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации в Украине. После чего народные депутаты выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения.
В повестку дня включены образовательные вопросы, предлагаемые к рассмотрению, а именно проекты постановлений о присуждении премий ВРУ:
Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:
Отметим, что на выступление главы государства в Раде приглашены представители общественности.
Напомним, сегодня полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной Раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.