Обращение Зеленского и присуждение премий ВРУ: повестка дня Рады

Сегодня, 1 декабря в 10:00 парламент соберется на пленарное заседание. Оно начнется с обращения президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестк у дня Рады.

Обращение президента

В частности, сегодня президент Владимир Зеленский расскажет о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации в Украине. После чего народные депутаты выскажут свои объявления, заявления, сообщения и предложения.

Вручение ежегодных премий Верховной Рады

В повестку дня включены образовательные вопросы, предлагаемые к рассмотрению, а именно проекты постановлений о присуждении премий ВРУ:

педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования (№6339),

молодым ученым за 2020 год (№6346) и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254).

Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты: