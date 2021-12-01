Звернення Зеленського та присудження премій ВРУ: порядок денний Ради

Сьогодні, 1 грудня о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Воно почнеться зі звернення президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної ради
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.
Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський розповість про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію в Україні. Після чого народні депутати висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції.
До порядку денного включено освітні питання, що пропонуються до розгляду, а саме проєкти постанов про присудження премій ВРУ:
Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:
Зазначимо, що на виступ глави держави в Раді запрошені представники громадськості.
Нагадаємо, сьогодні поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор, щоб вони могли потрапити в будівлю парламенту.