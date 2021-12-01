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Звернення Зеленського та присудження премій ВРУ: порядок денний Ради

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 грудня о 10:00 парламент збереться на пленарне засідання. Воно почнеться зі звернення президента Володимира Зеленського з посланням до Верховної ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Звернення президента

Зокрема, сьогодні президент Володимир Зеленський розповість про внутрішній стан справ та зовнішньополітичну ситуацію в Україні. Після чого народні депутати висловлять свої оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції.

Вручення щорічних премій Верховної ради

До порядку денного включено освітні питання, що пропонуються до розгляду, а саме проєкти постанов про присудження премій ВРУ:

  • педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№6339),
  • молодим ученим за 2020 рік (№6346) та найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254).

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:

  • про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487);
  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5688,5688-1);
  • про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (6051);
  • про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
  • про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3).

Зазначимо, що на виступ глави держави в Раді запрошені представники громадськості.

Нагадаємо, сьогодні поліція заблокує входи і під'їзди до Верховної ради. Депутатам і журналістам правоохоронці зроблять коридор, щоб вони могли потрапити в будівлю парламенту.

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