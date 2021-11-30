ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского

Новина українською →
Киев, Вторник 30 ноября 2021 14:04
Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря в парламенте с традиционным посланием к Верховной раде. На заседание предлагают пригласить представителей общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР, где 1 декабря будет оглашено послание президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины", - написал он.

Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание Зеленского

Медики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание ЗеленскогоМедики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание ЗеленскогоМедики, ученые и ветераны: кого зовут в Раду на послание ЗеленскогоПри этом Качура отметил, что считает это хорошей инициативой.

"Я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам парламент должен быть максимально открытым", - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря обратится к нардепам. Обращение будет касаться ситуации в стране и положения Украины на международной арене.

Отметим, в ходе обращения к нардепам в прошлом году Зеленский анонсировал изменение формата послания. В частности, он предлагал приглашать на такое заседание военных, медиков, учителей, общественных деятелей, предпринимателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
Путин ответил, готовится ли новое вторжение России в Украину
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны